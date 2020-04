Rússia doa um milhão de dólares à OMS para combate global

A Rússia vai dar um milhão de dólares (cerca de 925 mil euros) à Organização Mundial da Saúde (OMS) no âmbito do combate global contra o novo coronavírus, divulgou Moscovo.

De acordo com um decreto publicado, esta contribuição "voluntária" será retirada do orçamento federal russo do ano corrente.

A par desta doação, o organismo russo responsável pela proteção do consumidor, designado Rospotrebnadzor, irá alocar uma verba adicional na ordem dos 803 mil dólares (cerca de 744 mil euros) para cobrir os custos associados à assistência a países estrangeiros, nomeadamente com fundos para diagnósticos laboratoriais da doença Covid-19 e para o fornecimento de material e de assistência técnica.

Este montante será destinado especialmente para zonas da Europa de leste, Transcaucásia (Azerbaijão, Arménia e Geórgia), Ásia central e Sudeste asiático, Médio Oriente, África e América Latina.