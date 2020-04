Tropas norte-americanas no Japão decretam emergência de saúde

As tropas norte-americanas destacadas no Japão decretaram esta segunda-feira emergência de saúde nas suas bases na região japonesa de Kanto, onde se localiza Tóquio, perante o "aumento constante" dos casos da covid-19.

A declaração autoriza os comandantes a "impor medidas de proteção à saúde entre militares, civis e empresários que vivem e trabalham em instalações norte-americanas", segundo um comunicado das tropas norte-americanas.

O alerta afeta "todas as instalações do exército, da força aérea e da marinha na região", disse o tenente-general Kevin Schneider, comandante das tropas norte-americanas dos EUA no Japão, no comunicado.

A ordem afeta 12 bases e campos de treino, incluindo a base aérea de Yokota ou a base naval de Atsugi, bem como "quaisquer outros locais de comunicação, áreas de habitação ou instalações designadas na região".

Esta emergência de saúde entre as tropas permanecerá em vigor até 05 de maio, a menos que Schneider a renove ou suspenda antes.

A declaração ocorreu três dias após a embaixada dos EUA no Japão apelar aos seus cidadãos para deixarem o país e retornarem aos Estados Unidos diante da incerteza sobre a pandemia no Japão.

O arquipélago japonês registou um aumento de 220% na disseminação do novo coronavírus entre 24 de março e domingo.

Até 24 de março, houve 1.140 casos confirmados da covid-19 no Japão. Entretanto, no domingo, o Ministério da Saúde japonês anunciou que o total de casos subiu para 3.654, dos quais cerca de um terço estão concentrados em Tóquio e nos seus arredores.

As autoridades japonesas realizarão uma reunião nas próximas horas para abordar a situação da epidemia no país eo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, deve finalizar a declaração de um estado de emergência para Tóquio e outros áreas seriamente afetadas como Osaka (oeste).