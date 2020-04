As imagens do apelo de artistas ao Governo

Mais de mil e seiscentos autores, artistas e profissionais do espetáculo apelam a António Costa, Graça Fonseca e deputados do Parlamento medidas que assegurem o futuro da cultura no país.

Depois de cumprirem as primeiras recomendações de saúde pública que limitaram as suas atividades profissionais, o sector pedem ao Governo que seja prestado apoio à comunidade criativa e artística, consequência da pandemia Covid-19.

O cancelamento de espetáculos, apresentações e eventos agendados originaram o pedido da criação de um fundo de emergência para a área da cultura que assegure a sobrevivência e subsistência de milhares de famílias que dependem em absoluto do espetáculo.

Autores, artistas e profissionais de artes performativas classificam as medidas, até à data anunciadas como insuficientes.

