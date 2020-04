Bebé filho de pais infetados continua no hospital até a família testar negativo

O terceiro bebé filho de uma mãe infetada a nascer no hospital de São João, no Porto, está quase a completar uma semana de vida, mas continua no hospital.

Os dois testes ao menino deram negativo, mas os pais estão infetados e só poderão receber o novo elemento da família em casa quando testarem negativo.