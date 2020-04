Centenária alemã fura confinamento para festejar aniversário da filha

Uma cidadã alemã de 101 anos escapou do lar em que se encontrava numa cidade do norte da Alemanha, contrariando o confinamento a que está submetido no quadro do combate à covid-19, para ir festejar o aniversário da filha, mas acabou detetada pela polícia.

Segundo um comunicado divulgado pela polícia de Brunswick, a centenária conseguiu escapar do lar pela porta de emergência na tarde de segunda-feira, mas foi intercetada por uma patrulha policial, quando aparentemente se terá perdido numa rua da cidade, defronte de uma casa, que acabaria por revelar-se ser a da filha.

Após ter sido intercetada, a centenária alemã começou por negar viver num lar para idosos, próximo do local onde foi encontrada, indicando habitar na casa da filha.

No entanto, ao ser conduzida à residência, assumiu aos agentes policiais que vivia num lar há duas semanas.

"Sinto uma falta enorme da minha filha", disse a centenária aos agentes, que a transportaram, posteriormente, à sua verdadeira residência, refere-se no comunicado policial."Ao menos consegui ver brevemente a minha filha a partir do carro da polícia", lê-se no fim do comunicado.

Segundo os mais recentes dados, a Alemanha recenseou 99.225 casos e 1.607 mortes relacionados com a epidemia do novo coronavírus.