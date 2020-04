Levantado cordão sanitário em quatro localidades espanholas

Muito lentamente, em Espanha, a pressão sobre os hospitais começa a diminuir. Mas o número de vítimas mortais voltou a subir, após quatro dias em queda. Nas últimas 24 horas, registaram-se 743 mortos.

O número total de infectados utrapassa os 130 mil, mas há pequenos sinais de esperança.

Entre os pequenos passos que Espanha está a dar em direcção ao fim do confinamento, está o levantamento do cordão sanitário colocado no início da epidemia em quatro localidades catalãs. Depois da confirmação de 58 casos de infecção, a 12 de março, ainda antes de ser declarado o Estado de Emergência, mais de 70 mil pessoas ficavam sem conseguir poder ir muito para além do fim da rua.