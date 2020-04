Mais 34 mortes e 712 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 345 mortes e 12.442 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 311 para 345, mais 34, enquanto o número de infetados aumentou de 11.730 para 12.442, mais 712, o que representa um aumento de 6%.

O número de casos recuperados subiu de 140 para 184.

No que toca a doentes internados, o número subiu de 1.099 para 1.180. 271 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais um em relação ao último balanço

No Relatório de Situação divulgado esta terça-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 99.730 casos suspeitos, dos quais 4.442 aguardam os resultados das análises e 82.846 testes que deram negativo.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 7.052 casos e 186 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 3.185 casos e 64 óbitos. A região Centro regista 1.766 casos e 88 mortes, o Algarve 234 casos e 7 mortos, o Alentejo 85 casos, os Açores 68 casos e a Madeira 52 casos.

Os casos confirmados:

92 meninos e 87 meninas com menos de 10 anos;

306 jovens entre os 10 e os 19 anos;

538 homens e 756 mulheres entre os 20 e 29 anos;

797 homens e 1.021 mulheres entre os 30 e 39 anos;

901 homens e 1.338 mulheres entre 40 e os 49 anos;

920 homens e 1.296 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

769 homens e 845 mulheres entre os 60 e 69 anos;

629 homens e 530 mulheres entre os 70 e os 79;

605 homens e 1.012 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

1 homem e 3 mulheres entre os 40 e os 49 anos

7 homens e 2 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

25 homens e 10 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

50 homens e 28 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

105 homens e 114 mulheres com mais de 80 anos.

Marcelo fez teste sorológico e não está imunizado

O Presidente da República revelou, numa entrevista divulgada esta terça-feira pela Antena 1, que já fez um dos novos testes sorológicos para detetar a presença de anticorpos para o novo coronavírus e não está imunizado.

"Depois da quarentena, fiz agora há poucos dias um teste dos novos que chegaram de imunidade, que já é de uma nova geração, os chamados testes sorológicos", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, nesta entrevista conduzida pela jornalista Natália Carvalho, gravada no Palácio de Belém, em Lisboa.