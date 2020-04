O Presidente da República não acredita que as medidas de contenção sejam levantadas até ao final de abril. Em entrevista à Antena 1, Marcelo Rebelo de Sousa revela ainda que não está imune à Covid-19.

A vida do chefe de Estado também mudou. Marcelo passa mais tempo em Belém, conduz o próprio carro e é através do vidro que vê as netas.

