Pesca proibida ao fim de semana a partir de 10 de abril

A partir de 10 de abril não vai ser possível pescar aos fins de semana. A decisão do Ministério do Mar interdita a captura, manutenção a bordo e descarga de pescado em portos do continente entre as 22h00 de sexta-feira e as 24h00 horas de segunda-feira, até 31 de maio.

A portaria agora publicada, depois de ouvidas as várias associações ligadas à pesca, determina que podem ser autorizadas exceções, em situações muito específicas.

O objetivo da medida é atenuar os impactos sociais e económicos no setor e garantir as condições de trabalho e rendimentos aos pescadores