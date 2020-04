O pico da epidemia do Covid-19 em Portugal pode já ter passado, entre 23 e 27 de março.

A revelação foi feita por especialistas na reunião no Infarmed, que reuniu as principais figuras do Estado e dos partidos políticos.

A principal conclusão é que as medidas de contenção estão a produzir excelentes resultados.

SIGA AQUI AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19