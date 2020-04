Tesla desenvolve protótipo de ventilador com peças de carros

Para responder à necessidade de ventiladores nos hospitais norte-americanos, face à pandemia de covid-19, a fabricante de automóveis Tesla decidiu desenvolver um protótipo de ventilador composto maioritariamente por peças utilizadas nos seus carros.

Num vídeo divulgado no canal de Youtube, três engenheiros da marca mostram e explicam como funcionam os dois modelos do protótipo, um com os componentes dispostos sobre uma mesa e o outro mais aproximado aos ventiladores utilizados nos hospitais.

Os materiais são maioritariamente peças dos carros da própria fabricante. Num esquema desenhado num quadro visível no vídeo, é possível conferir que os técnicos da Telsa estão a utilizar componentes geralmente encontrados no sistema de suspensão do Model S e os ecrãs centrais do Model 3.

“Estamos a trabalhar no desenvolvimento do nosso próprio design de ventilador, especificamente um que dependa das peças dos nossos carros. Queremos utilizar componentes que conhecemos bem e que estão disponíveis em grande quantidade”, explica um dos engenheiros.

“Ainda há muito trabalho pela frente, mas estamos a dar o nosso melhor para garantir que conseguimos ajudar”, conclui.

A Telsa não é a única fabricante de automóveis a contribuir para a luta contra o novo coronavírus. Com as produções paradas, também a Mercedes, a Ford, a General Motors e a Fiat se dedicaram a produzir equipamentos médicos.

Os Estados Unidos ultrapassaram na segunda-feira os 10 mil mortos resultantes da covid-19 e contam já com 347.003 infetados.