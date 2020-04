35 mil operacionais nas ruas no período da Páscoa

Entre 9 e 13 de abril, vão estar na rua mais de 35 mil operacionais a fiscalizar quem circula, com medidas ainda mais apertadas, para travar as habituais viagens de Páscoa. Durante este período ninguém vai poder sair do concelho de residência , a não ser por motivos de força maior.

