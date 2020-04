Covid-19: Número de mortes em Inglaterra sobe para 6.483 

Nas últimas 24 horas, a Inglaterra registou 828 mortes devido à covid-19. O número total de mortos por causa da doença é agora de 6.483.

As vítimas mortais tinham idades compreendidas entre os 22 e os 103 anos, sendo que 46 delas não tinham qualquer outro problema de saúde associado.

Primeiro-ministro internado com covid-19

O chefe do governo britânico, Boris Johnson, está "clinicamente estável e a responder ao tratamento" à infeção de covid-19 na unidade de cuidados intensivos de um hospital londrino.

Esta foi a segunda noite que o primeiro-ministro britânico passou nos cuidados intensivos do hospital St. Thomas, em Londres, depois do internamento na segunda-feira à noite devido a um agravamento do estado de saúde.