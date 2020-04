Detida em Aveiro mulher infetada por violação de confinamento obrigatório

A PSP de Aveiro deteve na terça-feira à tarde uma mulher, de 46 anos, infetada com o novo coronavírus, numa artéria daquela cidade, informou esta quarta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PSP refere que a mulher, residente em Aveiro, foi detida por violação de confinamento obrigatório.

"A mulher foi intercetada na via pública, a chegar apeada à sua residência, alegadamente vindo de uma farmácia existente nesta cidade, e era conhecedora do resultado positivo do teste à Covid-19, realizado no dia 18 de março, bem como do dever de confinamento obrigatório", refere a mesma nota. A ocorrência foi comunicada ao Ministério Público.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil. Dos casos de infeção, cerca de 260 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 380 mortes, mais 35 do que na véspera (+10,1%), e 13.141 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 699 em relação a terça-feira (+5,6%).