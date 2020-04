Hospitais privados receberam quase 3900 casos suspeitos

Os hospitais privados receberam 3.882 casos suspeitos de Covid-19 desde o início da fase de mitigação da pandemia, em 26 de março, e registam 129 doentes infetados internados, revelou hoje a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP).

De acordo com a nota divulgada à comunicação social, morreram já nove pessoas que tinham a infeção pelo novo coronavírus nestas unidades hospitalares, nas quais estão também nove doentes nos cuidados intensivos.

Perante as informações de adiamentos e cancelamentos de cirurgias, exames e consultas durante a pandemia, o presidente da APHP, Óscar Gaspar, reiterou citado na mesma nota a disponibilidade dos hospitais privados para ajudar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente com um programa de apoio aos cidadãos com outras patologias cujo acompanhamento foi afetado.