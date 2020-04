A agricultura também está a sofrer com as consequências da pandemia e o Governo já disponibilizou algumas ferramentas de apoio. Em entrevista à SIC Notícias, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, explicou algumas das medidas que estão a ser postas em prática. Um dos projetos, "Alimente quem Alimenta", visa incentivar o consumo de produtos locais.

