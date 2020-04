Sevilha chega a acordo com plantel e avança para lay-off

O Sevilha, da Liga espanhola de futebol, avançou para um ERTE (Expediente de regulação temporária de emprego) junto do Estado espanhol, informando ter um princípio de acordo com o plantel, indicou o clube em comunicado.

"A suspensão por tempo indeterminado da liga e das competições europeias afetaram substancialmente a atividade do clube, razão pela qual a administração (...) decidiu apresentar um ERTE. Foi alcançado um princípio de acordo com o plantel principal e equipa técnica, que se finalizará nos próximos dias", diz a nota.

O clube, do internacional português Rony Lopes, não esclarece os termos do acordo, justificando que a ida para lay-off (ERTE) é inevitável num dos momentos mais "complicados" em 130 anos de história.

"Uma situação nunca antes vivida, que requer o esforço, sacrifício e compromisso de todos", adianta o clube andaluz.

Em Espanha, com as competições paralisadas, tal como em quase todos os países, devido à pandemia da Covid-19, além do Sevilha, também o FC Barcelona, Bétis, Atlético de Madrid, Osasuna ou Saragoça recorreram já ao mecanismo legal de regulação temporária de emprego.

