Estados Unidos são agora o segundo país do mundo com mais mortes por Covid-19

Os Estados Unidos ultrapassaram Espanha no número de mortes por Covid-19 e são agora o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, atrás de Itália. Esta quarta-feira, morreram 1.973 pessoas. Foi o segundo dia consecutivo em que o número de mortes chegou perto dos 2 mil.

No total, a Covid-19 já fez perto de 15 mil mortos e, desde o início da pandemia, já 429 mil pessoas foram infetadas.

