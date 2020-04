Menos doentes de Covid-19 nos cuidados intensivos no São João

O médico internista Roberto Roncon diz que há menos pessoas nos cuidados intensivos no Hospital de São João, no Porto. O especialista refere que todos os dias são admitidos doentes graves, mas que alguns pacientes já saíram do ventilador e tiveram alta da unidade de cuidados intensivos.

Roberto Roncon, coordenador do Centro de Referência de ECMO (Oxigenação por membrana extracorporal) do Centro Hospitalar Universitário de São João, foi entrevistado no Jornal da Meia-Noite da SIC Notícias.

SIGA AQUI AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

ESPECIAL CORONAVÍRUS