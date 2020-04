O secretário de estado da Saúde diz que a reorganização do serviço de cirurgia e transplantação do hospital Curry Cabral só será feita se for necessária. Foi esse o motivo que levou à demissão do diretor do serviço.

António Lacerda Sales diz que ainda hoje foi realizado um transplante e não quis comentar o pedido de demissão de Américo Martins.

