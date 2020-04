Câmara de Cascais vai fazer testes de imunidade à população local pertante a Covid-19

O objetivo é ter uma primeira fotografia sobre que percentagem da população já esteve exposta ao novo coronavírus e que desenvolveu anticorpos para a doença estando assim imune ao vírus.

A autarquia vai telefonar, de forma aleatória, a 400 residentes no concelho, que vão ser selecionados com base no contrato com a Águas de Cascais.

Os inquiridos vão depois decidir se aceitam fazer o teste. Contudo, os resultados não permitem para já conclusões sobre se a imunidade adquirida com a infeção é temporária ou permanente.