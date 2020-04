Covid-19: mais de 100 mil mortos no mundo

A pandemia do novo coronavírus fez, pelo menos,100.376 mortos desde que apareceu na China em dezembro de 2019 até às 19h00 de hoje.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.

Hoje, a contagem global ultrapassou o 100 mil mortos.

A Europa é o continente mais atingido, com 70.245 mortos, perto de 70% do total.

Itália é o país com mais mortos contabilizados (18.849), seguindo-se os Estados Unidos (17.925), Espanha (15.843) e França (13.197).

Em África, há registo de 630 mortos.

Casos de infeção ultrapassam 1,6 milhões

Estão oficialmente confirmados 1.650.210 casos de infecção em todo o mundo, sobretudo na Europa (857.233 casos)

Os Estados Unidos são o país mais afetado em número de casos, com 466.299 infetados

Em África, há registo de 12.219 casos em 52 países.



Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 435 mortos, mais 29 do que na véspera (+6,4%), e 15.472 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.516 em relação a quarta-feira (+10,9%).

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.

