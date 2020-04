Rui Rio defende renovação do estado de emergência na próxima semana

Esta quinta-feira, em entrevista ao Jornal da Noite da SIC, o líder do PSD sublinhou que o atual momento não é para estados de alma e defendeu que não está a colaborar com o PS, mas com o Governo de Portugal.

Nesse sentido, admite viabilizar um orçamento suplementar e colaborar com o Governo para o Orçamento do Estado do próximo ano. Sobre a possibilidade de um Bloco Central diz que é sempre uma solução contra-natura, mesmo num cenário de salvação nacional.

Veja aqui a entrevista na íntegra.