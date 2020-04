A Bélgica ocupa agora a oitava posição na lista dos países com mais óbitos, logo atrás da China, e com um total de 26 mil infetados.

Apesar de ter sensivelmente a mesma população que Portugal, o país tem sido um dos mais afectados pela crise pandémica e apresenta uma das taxas de letalidade mais elevadas do mundo.

No extremo oposto encontra-se a República Checa. Bem no meio da Europa, vai resistindo à invasão que chega do império do meio.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS COVID-19