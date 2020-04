Celebrações virtuais nas missas de Páscoa pelo mundo

Por todo o mundo, as celebrações da Páscoa ficaram marcadas por missas em vídeo conferência, com as igrejas vazias. No entanto, com os Governos de diferentes país a apelarem ao confinamento em tempos de pandemia, na Colômbia centenas de fiéis romperam as regras e furaram o isolamento para ir à missa.

