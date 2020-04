No Brasil, uma mulher de 97 anos sobreviveu ao novo coronavírus e tornou-se a mulher mais velha do país a resistir com sucesso à Covid-19. Foi ao som dos aplausos dos profissionais de saúde que saiu este domingo de um hospital de São Paulo, onde chegou a estar internada nos cuidados intensivos, ligada a um ventilador.

