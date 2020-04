Covid-19: Itália ultrapassa os 20 mil mortos

Nas últimas 24 horas, Itália registou mais 566 mortes devido à covid-19, aumentando o número de vítimas mortais para 20.465.

No balanço feito esta segunda-feira, as autoridades italianas dão conta de 3.153 novos casos. No total, já foram infetadas 159.516 pessoas com o coronavírus no país.

A seguir aos Estados Unidos da América e Espanha, Itália é o terceiro país do mundo com mais casos confirmados.

O número de novos casos é o mais baixo desde 7 de abril.

Dos quase 160 mil infetados, 35.435 já recuperaram. Há ainda 3.260 pessoas nos cuidados intensivos.

SIGA AQUI AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

Marques Mendes teme que situação em Itália possa levar ao fim da União Europeia

Comentador da SIC fez o alerta no Jornal da Noite deste domingo.