Espanha com 517 mortes nas últimas 24 horas

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 517 mortes devido ao novo coronavírus, uma descida face ao dia anterior, havendo até agora um total de 17.489 óbitos, segundo as autoridades sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 3.477 novos infetados, o número mais baixo das últimas semanas, sendo agora o total de pessoas que contraíram a doença de 169.496.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 64.727 pessoas foram consideradas curadas em Espanha, uma percentagem de 38% em relação aos casos positivos confirmados.

Confinamento em Espanha continuará "pelo menos" mais duas semanas

ANDREU DALMAU

O primeiro-ministro espanhol anunciou no domingo que a fase de confinamento continuará pelo menos durante mais duas semanas, e avançou que o regresso à normalidade no país será progressivo e cauteloso.

Pedro Sánchez também não descarta a possibilidade de manter ou reforçar as restrições atuais, quando a extensão do estado de alarme terminar, no dia 26 de abril.

Espanha distribui dez milhões de máscaras a trabalhadores que usam transportes públicos

Fernando Villar

As forças de segurança espanholas já estão a distribuir, a partir desta segunda-feira, 10 milhões de máscaras às pessoas que viajam em transportes públicos até ao trabalho e têm dificuldades em manter o distanciamento social, como nos autocarros e metropolitano.

As máscaras são distribuídas pelos elementos das forças de segurança até quarta-feira.