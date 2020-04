MAI diz que no segundo período do estado de emergencia foram detidas 126 pessoas

O ministro da Admistração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou que no segundo período do estado de emergencia foram detidas 126 pessoas por não cumprirem as regras e revelou ainda que neste momento existem 163 elementos das forças de seguranças infetados com o novo coronavírus.

