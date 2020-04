Máscaras não cirúrgicas podem ser usadas em espaços fechados  

As máscaras não cirúrgicas podem ser utilizadas em espaços fechados por toda a população.

A ministra da Saúde confirmou que, ainda esta segunda-feira, serão disponibilizadas as normas técnicas para o fabrico e utilização destas máscaras, para que as cirúrgicas não faltem a quem lida diretamente com a covid-19.

Na habitual conferência de imprensa para fazer o balanço da pandemia no país, a Marta Temido anunciou que está a ser traçado um plano para que os hospitais voltem a tratar doentes que não estão infetados com coronavírus.

