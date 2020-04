Rui Moreira visita hospital de campanha no Porto e alerta: "Temos de estar preparados para o pior"

O hospital de campanha montado no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, abre esta terça-feira. Tem 300 camas e vai funcionar apenas com profissionais voluntários.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, visitou o local hoje à tarde e deixou um alerta.