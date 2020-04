Há cerca de um mês que os moradores da praceta de Santo António, na Portela, em Lisboa, se juntam às janelas. Este domingo à noite, o tenor Pedro Tavares esteve presente para animar estas pessoas.

O convite foi feito por uma das moradoras, que todas as noite mete música de casa. No final, as pessoas desta rua aplaudem quem está na linha da frente no combate ao coronavírus e cantam o hino nacional.

