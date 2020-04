António Costa reúne-se com economistas e académicos em São Bento

O primeiro-ministro diz que ainda é cedo para tomar uma decisão sobre o levantamento das restrições em Portugal, mas quando isso acontecer, admite que o processo será gradual e progressivo. Numa entrevista ao Observador, esta terça-feira, António Costa aconselhou ainda os portugueses a tirarem férias dentro do país este ano.

Na companhia do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, o primeiro-ministro esteve ainda reunido com economistas e académicos para falar sobre as “Perspetivas para a Economia Portuguesa em contexto de crise pandémica”.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 567 mortos, mais 32 do que na segunda-feira (+6,%), e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).

Dos infetados, 1.227 estão internados, 218 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 347 doentes que já recuperaram.

