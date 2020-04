Covid-19: Espanha com 567 mortes nas últimas 24 horas

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 567 mortes devido ao novo coronavírus, uma subida face ao dia anterior, havendo até agora um total de 18.056 mortes, segundo as autoridades sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 3.045 novos infetados, o número mais baixo das últimas semanas, sendo agora o total de pessoas que contraíram a doença de 172.541.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 67.504 pessoas foram consideradas curadas em Espanha.

Confinamento em Espanha continuará "pelo menos" mais duas semanas

O primeiro-ministro espanhol anunciou no domingo que a fase de confinamento continuará pelo menos durante mais duas semanas, e avançou que o regresso à normalidade no país será progressivo e cauteloso.

Pedro Sánchez também não descarta a possibilidade de manter ou reforçar as restrições atuais, quando a extensão do estado de alarme terminar, no dia 26 de abril.

