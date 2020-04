O PIB pode cair mais de 20% no segundo trimestre do ano, devido à crise provocada pela pandemia do coronavírus.

José Gomes Ferreira esteve esta terça-feira no Jornal da Noite, onde analisou o impacto da covid-19 na economia e disse que esta pode ser a crise mais grave dos últimos 100 anos.

Falou sobre o "forte rombo" nas contas públicas e defendeu que estão criados dois problemas muito graves: o orçamental e o de financiamento do Estado.

