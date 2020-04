Itália regista 602 mortes e 2.972 novos casos de covid-19 

Nas últimas 24 horas, Itália registou 602 mortos, aumentado o número de vítimas mortais devido à covid-19 para 21.067.

No balanço feito esta terça-feira, as autoridades italianas dão conta de 2.972 novos casos. Ao todo, 162.488 pessoas já foram infetadas com o novo coronavírus em Itália.

Houve um aumento de mortos em relação a segunda-feira (566), mas o número de novos casos diminuiu (3.153).

Há 3.186 pessoas nos cuidados intensivos e, do total de infetados, 37.130 já recuperaram.

Depois dos Estados Unidos da América, Itália é o país que regista mais vítimas mortais devido à covid-19 e o terceiro com mais casos.

Itália deverá entrar na fase 2 da pandemia em maio

Itália ainda está na chamada fase 1 do contágio de coronavírus, dizem os especialistas. Ou seja, na fase em que, apesar da dimimuição dos números, há milhares de novos casos todos os dias e em que se mantêm as medidas de isolamento social e o estado de emergência.

A fase 2, pela qual os italianos tanto esperam, deverá começar no início de maio com o levantamento de algumas restrições, segundo avançou o Chefe da Proteção Civil, Angelo Borrelli.

Porém, segundo o Ministério da Saúde italiano, e a Proteção Civil, que lidera a emergência nacional causada pela covid-19, o mais relevante, neste momento, é o facto de haver cada vez menos pessoas em estado grave.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19