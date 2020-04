O simples gesto de médicos e enfermeiros que pode salvar vidas

Virar os doentes de barriga para baixo. É um gesto simples mas, de acordo com os relatos das equipas de profissionais de saúde à CNN, pode mesmo salvar a vida de alguns dos pacientes com a Covid-19.

A explicação residirá no facto da posição ajudar a aumentar a quantidade de oxigénio que chega aos pulmões, enquanto nas costas, o peso do corpo esmaga algumas seções deste órgão, dizem os especialistas.

Na sexta-feira, Mangala Narasimhan, diretor regional de cuidados intensivos da Northwell Health, recebeu uma chamada urgente. Um homem, de 40 anos, no Hospital Judaico de Long island, infectado com o coronavírus, estava em estado crítico. Do lado de lá, o colega sugeria que ele fosse para a unidade de cuidados intensivos para verificar se ele precisava de suporte de vida.

Antes de chegar lá, Narasimhan pediu-lhe que virasse o paciente de bruços. Narasimhan já não precisou deslocar-se. Resultou.

"Estamos a salvar vidas com isso, cem por cento", diz Narasimhan. "É uma coisa tão simples de fazer, e vemos uma melhoria notável."

A maioria das mortes por Covid-19 tem tido origem na síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). A mesma que conduz à morte pacientes com influenza, pneumonia e outras doenças.

Há sete anos, um grupo de médicos franceses publicou um artigo no New England Journal of Medicine onde concluia que pacientes com SDRA que usavam ventiladores tinham menor probabilidade de morrer se fossem colocados de bruços no hospital.

Desde então, os médicos dos Estados Unidos têm defendido esta prática. A pandemia de coronavírus parece ter vindo confirmar, mais uma vez, a importância do gesto.

Quando o paciente de Long Island foi colocado de bruços, a taxa de saturação de oxigênio, uma medida dos níveis de oxigénio no sangue, passou de 85% para 98%, o que é considerado um grande salto.

Os pacientes ventilados normalmente ficam de barriga para baixo por cerca de 16 horas por dia, ficando de costas o resto do tempo, para que os médicos possam dar-lhes mais facilmente os tratamentos de que precisam.

Mas existe uma desvantagem em colocar pacientes de barriga para baixo.

Os doentes ventilados requerem mais sedacção quando estão nesta posição, o que pode implicar uma estadia mais longa nas unidades de cuidados intensivos.

De acordo com a CNN há, ainda assim, casos em que os clínicos optam por esta prática, mesmo em casos em que o paciente não se encontra nos cuidados intensivos.

No Mass General, uma equipa de enfermeiros visita os doentes fora destas unidades para incentivá-los a adoptar esta posição. Como pode ser desconfortável passar 16 horas de barriga para baixo, uma vez que não estão sedados, é-lhes sugerido que tentem passar pelo menos quatro horas, duas vezes por dia.

"A maioria está disposta a tentar", diz Hibbert. "O tempo que eles permanecem nessa posição varia de pessoa para pessoa, se estão confortáveis em adormecer nessa posição ou se ficam entediados e querem virar-se de costas."

No Rush University Medical Center, os médicos estão a estudar a utilidade da posição em doentes que não precisem de ventilação - apesar de estarem a receber oxigénio suplementar através de um tubo no nariz - uma vez que o estudo francês, feito em 2003, se debruçou apenas em casos críticos, de pacientes ventilados.