Regresso da Serie A não é prioridade em Itália e estádios com público só com vacina

O governo italiano afirmou esta terça-feira que, neste momento, o regresso da Serie A de futebol não é prioritário para o país e avançou que os estádios só deverão voltar a estar cheios quando existir uma vacina para o novo coronavírus.

"Vejo o regresso do futebol muito difícil e penso que esse debate não é, neste momento, uma prioridade. Mesmo com jogos à porta fechada, penso que no próximo mês o futebol não deve voltar. E, com isso, também penso que nada de catastrófico acontecerá ao futebol. Só voltaremos a ver estádios cheios quando existir total segurança e quando existir uma vacina", afirmou a subsecretária do ministério da saúde italiano, Sandra Zampa, em declarações à RaiNews24.

A Liga italiana está parada desde o início de março, devido à pandemia de covid-19, assim como o futebol em quase todo o mundo, incluindo Portugal.

Na semana passada, o organismo responsável pela organização da Serie A disse estar "a seguir a evolução da situação e em estreita coordenação" com a UEFA, Federação italiana de futebol e Associação de Clubes Europeus (ECA) e reforçou que a competição apenas será retomada "quando as condições de saúde pública e o governo assim o permitirem".

