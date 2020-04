752 mortes nas últimas 24 horas no estado de Nova Iorque

Os Estados Unidos é o país com mais casos confirmados no mundo, onde já morreram quase 28 mil pessoas. O estado mais afetado é Nova Iorque, com mais de 11 mil vítimas mortais.

Nas últimas 24 horas foram registadas 752 mortes em Nova Iorque e desde o início da pandemia há já registo de 203,123 pessoas infetadas com Covid-19 naquele estado.

Esta quarta-feira pelo segundo dia consecutivo o número de pessoas hospitalizadas em Nova Iorque caiu, apontado pelas autoridades como um sinal de algum controlo sobre o surto. Estão agora internadas 18.335 pessoas com Covid-19.

O governador de Nova Iorque anunciou, já na segunda-feira, que vai enviar 100 ventiladores para Michigan e 50 para Maryland. Anúncio feito depois de ter dito que o estado de Nova Iorque já tinha passado o pico da pandemia, apesar de admitir que a crise sanitária só vai terminar quando houver uma vacina.

Andrew Cuomo divulgou esta quarta-feira um esboço de como vai abrir a economia em Nova Iorque, começando pelas lojas essenciais e locais onde o risco de propagação será menor.

"Precisamos construir uma ponte para a reabertura da economia", disse Cuomo.

Voltou a pedir ao Governo a implementação de testes rápidos em larga escala, um processo que ele acredita ser fundamental para reabrir a economia.

"Não podemos fazer o teste e o rastreamento sem o apoio do Governo", disse.

