Cofinamento no Canadá vai durar "muitas mais semanas", diz o primeiro-ministro canadiano

O primeiro-ministro canadiano afirmou que o confinamento social no país vai "durar ainda muitas semanas" e advertiu para os perigos de reabrir a economia cedo demais, que poderá gerar um novo pico de casos do novo coronavírus.

"Continuamos ainda longe disso. Temos de continuar a fazer o que temos feito até agora por muito mais semanas", explicitou Trudeau, comentário que a agência noticiosa Associated Press (AP) considera dos "mais fortes" contra os que defendem o fim das medidas de restrições.

Até hoje, segundo os dados mais recentes, o Canadá contabilizou 27.557 casos confirmados, que provocaram 954 mortes.

Cerca de seis milhões do total de 27 milhões de canadianos têm pedido ajuda governamental desde meados de março, altura em que o comércio foi encerrado e os trabalhadores foram obrigados a permanecer em casa como medida de prevenção.

Dados preliminares do Serviço de Estatística canadiano indicaram hoje que a atividade económica no Canadá colapsou em março, havendo a possibilidade de descer um recorde de 9%.

"Não nos podemos apressar para voltar a pôr as coisas todas a funcionar, porque, se o fizermos rapidamente, se abrandarmos os controlos e as restrições que criamos, tudo poderá nada valer. Entraríamos novamente num pico tão mau ou pior do que o que atravessamos agora", argumentou.