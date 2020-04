Há mais de um mês que as ligas de basquetebol (NBA) e futebol (MLS) norte-americanas estão paradas, face à pandemia do novo coronavírus. Na terça-feira, o Presidente dos Estados Unidos afirmou, numa conferência de imprensa, que é importante que estes desportos regressem.

“Queremos recuperar os nossos desportos tão importantes. Estou cansado de assistir a jogos de basebol de há 14 anos, apesar de não ter tido muito tempo para os ver. Diria que vejo uma jogada e depois volto ao trabalho”, cita a CNN.

Como parte do plano para reabrir o país, Donald Trump nomeou comissários das principais ligas de desporto norte-americanas para integrar um novo Conselho Económico. Dele fazem parte nomes como Jerry Jones e Robert Kraft, donos da NFL, Vince McMahon, da WWE, e Lesa Kennedy, vice-presidente do Conselho de Administração da NASCAR.

Ainda assim, com o número de infetados a crescer diariamente a um ritmo exponencial nos Estados Unidos, há quem se oponha à ideia de diminuir as medidas de contenção. Vários governadores - responsáveis pela decisão de reabrir as atividades em cada estado - já fizeram saber que ainda não é altura para discutir o regresso dos desportos.

“Vivo num estado onde o desporto é extremamente importante para as pessoas. Não vamos permitir o regresso das principais ligas, a não ser que tenhamos medidas preparadas, porque não vou arriscar ter milhares de adeptos numa arena e a transmitir Covid-19 uns aos outros”, afirmou o governador de Illinois, J.B. Pritzker, à CNN.

A mesma opinião é partilhada pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, que afirmou que a perspetiva de milhares de pessoas reunidas num só lugar só poderá ser equacionada quando houver uma vacina ou imunidade de grupo.

“Eventos de grande escala não estão nos nossos planos de acordo com as recomendações atuais”, explicou.

Mas nem em todos os estados norte-americanos as restrições funcionam da mesma forma. Na Florida, por exemplo, os desportos profissionais foram considerados “serviços essenciais” e, por isso, têm permissão para continuar a decorrer.

Está, entretanto, a ser estudada a hipótese de os jogos do campeonato de basebol serem realizados nos estados da Florida e Arizona. Oficialmente, a liga já informou que essa pode ser uma solução, desde que não coloque em causa a saúde pública, mas, para já, são apenas “hipóteses”, informou o comissário Rob Manfred.