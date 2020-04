Golf e surf com quebras significativas na faturação devido à pandemia Covid-19

No golfe e no surf, as duas modalidades que mais turistas desportivos trazem a Portugal, as previsões apontam para quebras significativas na faturação deste ano. As duas modalidades têm um impacto estimado na economia de 900 milhões de euros.



No Golfe, a época alta vai de Março a Maio e com os campos fechados, muitas reservas passaram para o segundo semestre e para 2021. Ainda sem saber como vai ser a evolução do turismo e do transporte aéreo, as previsões apontam para uma quebra de 60 por cento na faturação, em 2020.

No Surf, todos os eventos estão parados e a Associação Nacional de surfistas diz que o ano é para esquecer. No entanto, a modalidade atrai muitos turistas fora da época alta e pode ter um papel importante na retoma da actividade económica do país, a partir de setembro.

