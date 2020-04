Mulher com 106 anos sobrevive à Covid-19 no Reino Unido

Connie Titchen, uma mulher de 106 anos, sobreviveu à Covid-19 e teve alta hospitalar no Reino Unido. É uma boa notícia que contrasta com os mais recentes dados no país que apontam para mais de 12 mil mortos e 98 mil casos de infetados.

À enfermeira Kelly Smith, a paciente mais velha no país diz que se sente uma sortuda.