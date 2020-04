Rui Rio diz que atacar o Governo nesta altura não é uma posição patriótica

Rui Rio enviou uma carta aos militantes do PSD a explicar que atacar o Governo nesta altura não é uma posição patriótica



O presidente do PSD justifica a atitude de cooperação que tem mantido com António Costa por entender que essa é a melhor maneira de ajudar a resolver uma situação de uma gravidade sem precedentes.

Rio admite que há sempre os que não resistem à tentação de se aproveitarem das fragilidades políticas que a gestão de tão complexa realidade acarreta, mas essa não é, no entender do líder social-democrata, uma postura eticamente correta.

A instabilidade política, conclui, só dificulta o que por si já não é fácil de resolver.

