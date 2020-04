Trabalhadores do SUCH queixam-se de discriminação

Trabalhadores do SUCH, o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, queixam-se de discriminação relativamente aos restantes profissionais de saúde que lidam de perto com os doentes da Covid-19.

Em causa está a realização de testes de diagnóstico. A empresa garante que tudo está a ser feito de acordo com as regras.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 599 mortes e 18.091 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 567 para 599, mais 32 (uma subida de 5,6%), enquanto o número de infetados aumentou de 17.448 para 18.091, mais 643, o que representa um aumento de 3,7%.

O número de casos recuperados subiu de 347 para 383.