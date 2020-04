728 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em Singapura

Singapura revelou esta quinta-feira um aumento recorde de contaminações pelo novo coronavírus em 24 horas, com 728 novos casos, a maioria dos quais entre trabalhadores estrangeiros que habitam dormitórios sobrelotados no país.

A Cidade-Estado enfrenta uma segunda vaga da pandemia, depois de ter sido um dos primeiros locais do mundo a detetar casos de Covid-19 após o surgimento da doença na China e de ter sido vista como um exemplo na forma de controlar a sua propagação, graças a uma apertada estratégia de controlo e rastreio de contactos entre as pessoas infetadas.

No entanto, um pico no número de contágios a nível local neste mês forçou o governo a impor severas medidas de confinamento, incluindo o encerramento da maior parte dos postos de trabalho, que ainda não tiveram efeitos práticos no controlo da nova vaga.

O número total de infeções é, agora, de 4.427 indivíduos, incluindo 10 casos fatais.

Entre os 728 novos casos, 654 (cerca de 90%) envolvem pessoas que vivem em dormitórios e outros 26 são de trabalhadores estrangeiros que habitam fora dessas instalações, de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde de Singapura.

Cerca de 200 mil trabalhadores estrangeiros, a maior parte dos quais oriundos do sul da Ásia, vivem em 43 dormitórios espalhados pelo país e formam uma parte essencial da força de trabalho, nomeadamente no setor da construção civil.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS