Aprovada audição no parlamento aos cinco maiores bancos portugueses e ao governador do Banco de Portugal

Os administradores dos cinco maiores bancos a operar em Portugal e o governador do Banco de Portugal vão ser ouvidos no parlamento.

Os requerimentos do CDS-PP para audições do governador do Banco de Portugal e de responsáveis dos cinco maiores bancos que operam em Portugal (Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP, Santander Totta, BPI e Novo Banco) foram aprovados por unanimidade, disse Cecília Meireles à Lusa.

Os deputados querem saber que medidas estão a ser implementadas pela banca durante a pandemia e como é que o Banco de Portugal está a fazer o acompanhamento da atividade bancária.



As audições ainda não têm data marcada, mas o jornal Económico adianta que poderão acontecer já na próxima semana.

