As implicações do novo coronavírus na voz

Neste tempo sem precedentes, assinala-se esta quinta-feira o dia mundial da voz.

Que consequências poderá ter tudo isto no mais extraordinário instrumento da humanidade? É o ponto de partida da reportagem com um ator e uma especialista em doenças da voz que falaram com a jornalista Paula Castanho.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS