Despacho do Governo fixa preços máximos do gás engarrafado

Um despacho assinado esta quinta-feira pelos ministros do Ambiente e da Economia fixa os preços máximos do gás engarrafado a serem praticados durante o estado de emergência, decretado por causa da pandemia do coronavírus.

A decisão surge depois da discussão nas últimas semanas sobre a queda dos preços do petróleo nos mercados internacionais não estar a ser refletida nos preços das botijas.

