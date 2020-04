Isolamento físico "é quase impossível" nos países pobres, diz OMS

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu que o isolamento físico "é quase impossível" nos países pobres atingidos pela pandemia da Covid-19 e apelou aos seus governos para que sejam cautelosos na imposição de contenção.

As autoridades "devem considerar que, em alguns países e comunidades, as ordens de ficar em casa podem não ser práticas, podendo mesmo causar danos involuntários", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus na sua reunião semanal com as missões diplomáticas internacionais em Genebra para discutir a resposta global à Covid-19.

"Milhões de pessoas em todo o mundo têm de trabalhar todos os dias para pôr um prato na mesa e não podem ficar em casa durante muito tempo sem assistência", afirmou, manifestando preocupação com a violência que se regista em várias partes do mundo devido às restrições.

Tedros Adhanom Ghebreyesus acrescentou que a pandemia privou muitas crianças do acesso às escolas, que são frequentemente a sua principal fonte de alimentação e de cuidados de saúde, além de colocar "algumas em maior risco de abuso".

O chefe da OMS disse aos diplomatas que, com quase dois milhões de casos a nível mundial e mais de 123.000 mortes, o aumento do número de vítimas continua a ser "trágico e alarmante", embora alguns dos países mais afetados estejam a dar sinais encorajadores de que a doença está a recuar.

Isto levou muitos governos a considerar o levantamento das restrições sociais e económicas impostas para travar a pandemia, "algo que todos queremos, mas que deve ser feito com cuidado", alertou o especialista etíope.

